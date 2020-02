Emprendedores de Tuxtepec, realizan “Bendito Mercadito”

-Estará durante el fin de semana en el jardín del salón Premier

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado se inauguró “Bendito mercadito”, una iniciativa de algunos emprendedores del municipio, y que buscan reactivar la economía del sector emprendedor, pero sobre todo apoyándose.

La idea, dijo Janin García, una de las organizadoras que fue concentrar a varios emprendedores del municipio en un solo lugar, y en donde el consumidor pueda conocer la gran variedad de productos y artículos que ofrecen varios emprendedores.

Para realizar el Bendito Mercadito, primero contactaron a varios emprendedores, muchos de éstos ofrecen sus productos en línea, y aunque algunos no quisieron sumarse, otros aceptaron esta iniciativa y prueba de esto es que son 60 los pequeños empresarios que están ofreciendo sus productos.

Bendito Mercadito estará durante este fin de semana, pero se busca realizarlo más adelante en otros puntos, pero que sea en un lugar al aire libre, y esperando que sean más los que se sumen.

Entre los productos que se pueden encontrar en este Bendito Mercadito, es ropa típica, maquillaje, accesorios, bisutería, bolsas, ropa, pañales ecológicos, así como algunos postres, y también están algunos negocios de comida.

Invitaron a acudir a Bendito Mercadito, que estará este sábado y domingo en el Salón Premier.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario