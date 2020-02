Por unos meses más, seguirá Tuxtepec sin reglamento de medio ambiente

-Lo que quieren es que contenga todos los temas necesarios

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Gobernación Gaudencio López Solís, dijo que seguirán posponiendo el reglamento de medio ambiente, ya que en caso de autorizarlo pronto, podría tener vacíos, lo que perjudicará el medio ambiente.

Dijo que el reglamento debe contener todos los puntos necesarios para saber qué hacer, en caso de que ocurra algún tipo de contaminación al medio ambiente, sobre todo al rio Papaloapan, y con esto tener un respaldo para poder sancionar.

Uno de los puntos por los que están detenidos, son el uso de plásticos y unicel, esto tras las reformas que se están haciendo a nivel estado, por lo tanto para que no haya vacíos, van a seguir esperando unos meses más, y así el reglamento este en sintonía con lo que dictamine el congreso.

El Regidor, puntualizó que esperan que en este año se tenga este reglamento, pero deben de esperar y así dar prioridad en algunos temas, además de que podrían dejar clausulas y así poder modificarlo.

Cabe hacer mención que el gobierno municipal, no cuenta con un reglamento que vigile el cuidado del medio ambiente y por lo tanto, no pueden sancionar a quienes contaminen, únicamente vigilan y exhortan a no seguir haciéndolo.

