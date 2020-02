Sección 59 sin voluntad política para resolver conflicto en “La mina”: Sección 22

-Esto lo dijo el representante gremial, debido a que la sección 59 no asistió a una reunión con autoridades para solucionar la problemática

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Sección 59 demostró que no tiene la voluntad política de no resolver el conflicto que prevalece en la comunidad de “La mina”, esto al no asistir a una reunión programada con autoridades estatales y municipales, así lo manifestó el Representante Regional de la Sección 22, Servando Amador Cavanzo.

Señaló que continúan trabajando en la comunidad de manera normal en las antiguas instalaciones del jardín de niños Juan de Dios Peza, además dijo que no hay elementos y argumentos para que la sección 59 se oponga a que haya un módulo de la sección 22 dentro de la comunidad.

Cabe hacer mención que este viernes se tenía programada una reunión en la que estarían presentes la directora de la primaria Emiliano Zapata de la Sección 59 y de la Sección 22, así como personal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), sin embargo la directora de la 59 no se presentó.

Amador Cavanzo dijo que los padres que apoyan a la sección 59, actúan en consecuencia de lo que les dicta Silvia López Méndez, Directora de la escuela Emiliano Zapata, por esta razón el líder magisterial afirmó que pedirán al IEEPO que actúe en consecuencia.

Asimismo indicó que la sección 59 tiene miedo de perder alumnos, tanto así que a una semana de que la 22 entró a la comunidad, dos alumnos de la 59 se pasaron con ellos, el líder sindical mencionó que los padres de familia se han organizado para resguardar las instalaciones, pese a esto, dijo que existe un clima de seguridad.

Finalmente dijo que hay elementos de la policía municipal y estatal vigilando y recorriendo la comunidad, a efecto de evitar algún incidente entre los habitantes de la comunidad.

