Rubén Rodríguez afirmó que Emilio Azcárraga ordena que Roger Martínez no juegue más en América

Luego que este jueves el delantero colombiano Roger Martínez hablara de su situación en entrevista con FOX Sports, un periodista de la cadena fue enfático en señalar que no volverá a jugar más con el América.

Fue Rubén Rodríguez, que durante el programa Agenda FOX Sports fue enfático en señalar que “a la directiva del América y a los dueños no les gustó cómo se manejó Roger Martínez”, desmintiendo además que el contrato que le ofreció Inter Miami fuera malo, como dijo el jugador, agregando que le ofrecieron cuatro años de contrato y un sueldo mayor al que gana en las Águilas.

Además, sostuvo que “así pida mil disculpas, te puedo asegurar que Roger Martínez no jugará un minuto más en el América”, e indicó que al cafetalero “no le gustó no ser titular, y la molestia la hizo evidente cada vez que salía desde el banquillo”.

No se quedó allí, pues afirmó que “el tema de Roger Martínez no es futbolístico… algo no le gustó a Emilio Azcárraga y el dueño puede hacer lo que quiera en su club”, por lo mismo, sentenció el reportero que “Roger tiene que hacerse la idea de que en el América no tiene lugar y tiene que tomar la opción de irse a la MLS, porque es lo único que tiene, porque en México no va a jugar más”.

