Retoma INAPAM convenios con comercios de Tuxtepec

Hasta el momento van 9 comercios, y seguirán caminando para que sean más los que beneficien a los adultos mayores

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Jefa del Inapam en la región de la Cuenca del Papaloapan, Alicia Martínez, señaló que ya se acercaron a los comercios del municipio con la finalidad de que haya convenios que beneficien a los adultos mayores que tengan su tarjeta del Inapam.

Durante el año pasado, se perdieron los convenios que había con los comercios del municipio y que beneficiaba a los adultos mayores, sin embargo en este año ya los están retomando y hasta el momento llevan cerca de 9 los convenios que van a empezar a ofrecer descuentos.

Entre los comercios están de análisis clínicos, de pinturas, farmacias y otros más, que van a ofrecer descuentos del 10 y 20 % de descuentos, y los cuales empezarán a aplicar en unos días más, ya que se busca que a partir del 15 los adultos mayores sean beneficiados.

En cuanto a las tarjetas, puntualizó que partir de esta semana ya empezó la entrega de las mismas, y que ya cuentan con tarjetas encaso de que alguien desee tramitarla, para que reciba varios beneficios entre los más importantes están los descuentos en el transporte público

Los requisitos que deben de entregar son la copia de la credencial ampliada al 200%, una copia de la curp, así como 2 fotografías tamaño infantil a color y los datos de una persona responsable, así como su número de teléfono.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario