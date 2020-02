Con la campaña “Yo te creo niño, niña y adolescente” se va conteniendo el abuso infantil en Valle: DIF Municipal

-Dijo que gracias a los talleres de concientización en las escuelas, donde los padres de familias han estado participando, los abusos infantiles se han detenido en el municipio.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Gracias a la implementación del programa “Yo te creo niño, niña y adolescente” en Valle Nacional poco a poco se está logrando contener los abusos infantiles en contra del sector más vulnerable y esto, gracias a la participación de los padres de familia en los distintos talleres que realiza el DIF Municipal en las escuelas, lo cual los obliga a tomar conciencia sobre el peligro que corren sus hijos al no ser escuchados, asi lo informó Beatriz Acevedo Montoya Titular de esta Instancia en ese municipio.

Y es que explicó que en la actualidad la comunicación y confianza ha dejado de ser prioridad entre padres e hijos, ya que lejos de buscar interactuar entre ellos para ir manejando la autoestima y dotarse de confianza, dijo que hoy los padres prefieren dotar de comodidades a sus hijos alejándolos de ellos y en su mayoría, se debe al uso de la tecnología como una opción para mantenerlos tranquilos sin pensar que solo daña más la relación fraterna.

Añadió que la muestra de afecto es la principal motivación para que exista la confianza en los hijos, ya que de esta manera el pequeño ira creciendo con la confianza que sus padres le otorgan durante este proceso y comentó, que gracias a esta información los padres están aprendiendo a mejorar la relación con sus hijos, por lo que agregó que estas campañas de concientización va dando frutos ya que poco a poco van logrando disminuir la estadística de abusos infantil en este municipio, sin embargo añadió que se sigue trabajando para que los responsables de destruir vidas de inocentes, paguen por su delito y para que no queden impune estas tragedias.

Asi también mencionó, que dentro de esta campaña se están dando talleres sobre sexualidad, para evitar los embarazos prematuros y enfermedades de transmisión sexual entre las jóvenes de entre 12 y 14 años de edad, debido a que en la actualidad se han registrado casos, esto por falta de información y la falta de confianza en el núcleo familiar para evitarlos.

