La Cámara de Diputados aprobó que delito de pederastia no caduque

Con fuente Infobae

Por unanimidad de 411 votos, la Cámara de Diputados aprobó este jueves hacer imprescriptible el ejercicio de la acción penal a quien cometa el delito de pederastia, para que las víctimas denuncien en el momento que puedan y decidan hacerlo.

Hasta ahora sólo aplica la imprescriptibilidad de la pena en los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores y lenocinio cometido contra niños y adolescentes.

El dictamen de la reforma precisa que la imprescriptibilidad es para la aplicación de la pena y no al delito de pederastia, porque de hacerse imprescriptible el ilícito dejaría en estado de incertidumbre e indefensión al acusado.

También el documento, elaborado por la Comisión de Justicia, precisa que hacer inextinguible el delito “atentaría contra la seguridad jurídica y se debilitaría la seguridad jurídica de los imputados; al no prescribir, sería de por sí un atentado contra la seguridad jurídica al mantener al imputado eternamente en vilo”.

Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en el Artículo 209-bis del Código Penal Federal, que sanciona con prisión de nueve a 18 años y multa equivalente de 700 a 2,500 días de salario a quien cometa el delito de pederastia.

Sin embargo, aclaró que, dada la similitud del delito de pederastia con los delitos de corrupción y lenocinio contra menores de 18 años o personas que no tienen capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo, y por atentar contra el libre desarrollo de la personalidad de los menores de edad, deben aplicarse las agravantes definidas en el Artículo 205-bis del Código Penal Federal.

La diputada Verónica Juárez, coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y quien presentó la iniciativa en junio de 2018, llamó al Senado a ratificar la reforma que abona a la erradicación de los delitos cometidos en contra del libre desarrollo de la personalidad, garantiza el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y fortalece el derecho de niños y adolescentes a una vida libre de violencia.

Juárez recalcó que el abuso no sólo se da en el entorno familiar sino también abundan los casos en otras situaciones como en la congregación de los Legionarios de Cristo, cometidos en su mayoría por su fundador Marcial Maciel, sin que el Vaticano ni las autoridades judiciales en México actuaran e incluso se encubriera al sacerdote.

Legionarios de Cristo reconoció, por primera vez en su historia, que 175 menores han sido víctimas de abuso sexual, incluidos al menos 60 cometidos por el padre Marcial Maciel

En diciembre, Los Legionarios de Cristo reconocieron por primera vez en su historia, que 175 menores han sido víctimas de abuso sexual, incluidos al menos 60 cometidos por el padre Marcial Maciel, en la congregación desde su fundación en 1941 y hasta el pasado 16 de diciembre.

En un informe, que fue presentado el próximo 20 de enero en la reunión de su Capítulo General, máxima autoridad de la congregación, se señaló a 33 sacerdotes como responsables de los casos de pederastia contra niños, en su mayoría de entre 11 y 16 años.

La reforma aprobada propone castigar a los funcionarios que encubran a abusadores infantiles con la destitución e inhabilitación hasta por 27 años.

El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.

Naasón Joaquín García permanece detenido y enfrenta una veintena de cargos de abuso sexual contra mujeres y menores.

La reforma a los artículos 205 y 209 del Código Penal pasó al Senado de la República para su ratificación o eventual modificación.

De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer ligar en abuso infantil y que, por cada 1,000 de estos casos, se denuncian 100 y sólo 10 van a juicio, donde sólo uno de ellos alcanza condena. Lo cual indica una impunidad de 99.99 por ciento.

Según estos datos, cada año en el país se registran 5.4 millones de casos, principalmente en los estados de: Tlaxcala, Querétaro y Chihuahua, donde Tlaxcala está ubicado como la entidad con mayor incidencia de pederastia y trata infantil.

