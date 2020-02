Gobierno Municipal de Chiltepec promueve los círculos de lectura en instituciones educativas

Redacción

San José Chiltepec, Oaxaca.- La Biblioteca Pública Municipal a cargo de Arely Yescas Regules y la Dirección de Educación a cargo de Olivia Albañil Ramón iniciaron este martes el programa de los Círculos de Lectura en las instituciones educativas del municipio.

Este programa que tendrá cobertura en instituciones educativas de todos los niveles en el municipio busca incentivar a chicos y grandes el hábito de la lectura.

Este martes iniciaron en la escuela primaria bilingüe “Vicente Guerrero”.

Se continuará de manera periódica en las demás instituciones.

Por la educación, en Chiltepec, uniendo esfuerzos, avanzamos.

