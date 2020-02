Empleados del ex diputado Vera Carrizal, denuncian hostigamiento

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Tres empleados de las gasolineras del empresario y ex diputado priista Juan Vera Carrizal, señalado como el autor intelectual de rociar con ácido a la Saxofonista Oaxaqueña María Elena Ríos, denunciaron públicamente que personas no identificadas, los abordan a las afueras de su centro de trabajo y al salir de el.

Mairani, una de las empleadas que a decir el representante legal ya interpuso una denuncia ante la fiscalía General por el delito de hostigamiento, refirió que no es justo y que ellos no tienen culpa de nada, detalló que los siguen en camionetas, otras veces en motos los interceptan y los cuestionan e incluso, que los están siguiendo a su domicilio sin identificarse.

Otro de los empleados de nombre Yair, refirió que están siendo afectados en la parte laboral, la presión y hostigamiento pues son más directos y agresivos, “no tenemos nada que ver, solo somos trabajadores”, sin de verla ni temerla, dijo que son interceptados muy de mañana desde las 5 pm son abordados e intimidados con lenguaje insultante, pretendiendo recabar datos que según los denunciantes desconocen.

Por su parte Fernando Luna apoderado legal del grupo Vera, enfatizó que la fiscalía no ha querido atender y explicar si es su personal los que intimidan a los empleados de las gasolineras.

Por los hechos narrados, mencionó que han presentado una denuncia ante la fiscalía, a quien resulte responsable, misma que determinará que delito se configure.

También subrayó que son más de diez empleados los que están sufriendo el hostigamiento, las gasolineras más frecuentes son las ubicadas en el Rosario, Riveras del Atoyac y en la Agencia Donají, pertenecientes al grupo Vera.

