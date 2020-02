Convoca Congreso Local al XX Certamen Nacional de Oratoria “Licenciado Benito Juárez García”

-Hasta el 6 de marzo, podrán inscribirse niños y jóvenes a partir de los 8 años de edad. La justa de oratoria se realizará los días 19 y 20 de marzo próximo.

San Raymundo Jalpan, Oax.07 de Febrero de 2020.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso Local, a través de la Comisión Permanente de Ciencia Tecnología e Innovación, lanzó la convocatoria para niñas, niños y jóvenes interesados en participar en el Vigésimo Certamen Nacional de Oratoria “Licenciado Benito Juárez García” a realizarse el próximo 19 de marzo del presente año.

El concurso tendrá lugar en las instalaciones del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, ubicadas en la calle 14 Oriente, número 1, de San Raymundo Jalpan, los días: jueves, 19 de marzo, a partir de las 09:00 horas; en su etapa estatal, y viernes 20 de marzo a las 10:00 horas, en su etapa nacional.

Se premiará al primer lugar de cada una de las cinco categorías con un monto económico que va de los 3 mil a los 30 mil pesos. Los temas a desarrollar, en el certamen en la etapa estatal, en la categoría “A”: cambio climático, contaminación ambiental y desarrollo sostenible, la importancia de los valores de la niñez y Familia y Sociedad.

Mientras que en la categoría “B” estatal: las causas y efectos de las transformaciones de México, los estereotipos sociales de identidad y la mexicanidad como sentido de pertenencia.

En la categoría “C” estatal: la cultura de la paz en la adolescencia, causas de inseguridad y violencia en nuestra sociedad, (adicciones y ausencia de valores); en la categoría “D”: personajes distinguidos de Oaxaca, en la historia y consolidación de México, y el tema, diversidad y tolerancia.

Para la categoría nacional, los temas serán México en Latinoamérica, Pueblos Indígenas: Libre autodeterminación y derechos humanos, y feminismo.

El periodo de inscripción está abierto a partir del 16 de enero cerrándose el 6 de marzo del presente año. Es importante especificar que no se aceptarán inscripciones posteriores a la fecha del cierre del periodo antes mencionado.

Es importante precisar que, en la etapa estatal, podrán participar todas las niñas y niños, y jóvenes oaxaqueños que al momento de celebrarse la etapa, tengan cumplidos, en la categoría A: de 8 a 11 años, categoría B: de 12 a 16 años, Categoría C: de 17 a 21 años de edad y en la categoría D: de 22 a 29 años de edad.

En tanto, en la etapa nacional, podrán participar todos los jóvenes mexicanos, que al momento de celebrarse el certamen tengan entre 22 y 29 años de edad.

La inscripción debe ser personal e individual, por lo que no se aceptarán inscripciones grupales. Los interesados deberán realizar su inscripción, de manera personal o al correo electrónico, [email protected] a través del formato de registro disponible en la página electrónica https://www.congresooaxaca.gob.mx .

Al formato de registro se deberá anexar la siguiente documentación: para el participante estatal, se requiere acta de nacimiento, la Clave Única de Registro (Curp), identificación oficial y/o credencial de alguna institución que lo acredite como alumna o alumna.

Mientras que el participante nacional deberá presentar Acta de Nacimiento, CURP e identificación oficial.

La Comisión Permanente de Ciencia Tecnología e Innovación, es presidida por la diputada Juana Aguilar Espinoza, e integrada por las diputadas María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, Migdalia Espinosa Manuel, Inés Leal Peláez y el diputado Alejandro López Bravo.

