Brinda IEEPO orientación telefónica sobre el proceso de preinscripciones

-Por indicaciones del director general, Francisco Ángel Villarreal, a través del número 800 433 76 15 se brinda información a las madres, padres de familia y tutores

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de febrero de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), a través del número telefónico 800 433 76 15, brinda orientación y apoyo a las madres, padres de familia y tutores, sobre el proceso de preinscripciones de sus hijas e hijos en los diferentes niveles educativos, para el periodo lectivo 2020-2021.

De manera directa y personalizada, en un horario de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, los operadores atienden a los usuarios que solicitan información sobre éste y otros trámites educativos, asesoría de procedimientos administrativos, de capacitación y los servicios en las diversas áreas del IEEPO.

Como es instrucción del director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, se da atención a las solicitudes de madres y padres de familia ante cualquier situación que se presente, por lo que esta línea gratuita funciona como apoyo para despejar dudas del proceso de preinscripciones que se realiza en el mes de febrero para educación Preescolar, Primaria y Secundaria.

En este sentido, el IEEPO reitera que como lo establece el artículo 66 del Código Civil de Oaxaca, la vigencia de las actas de nacimiento y las copias certificadas de las mismas que expide el Registro Civil, que se encuentren en buen estado, sin tachaduras, borraduras, enmiendas y legibles, no están sujetas a plazos de caducidad; por lo cual su vigencia no debe ser impedimento para la preinscripción de niñas, niños y adolescentes en el Sistema Educativo.

Otro de los apoyos que se brinda mediante el número telefónico 800 433 76 15 es la consulta de datos sobre las escuelas oficiales que existen en el estado, las claves oficiales, el nombre completo de las mismas y su registro correspondiente.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en su compromiso de hacer respetar el derecho a la educación de la niñez y de los adolescentes, así como de garantizar la validez de sus estudios, reconoce como únicos servicios educativos a aquellos que cuenten con clave de centro de trabajo registrada en el catálogo oficial SEP-IEEPO.

El periodo de preinscripciones concluirá el 28 de febrero y como parte de la autonomía, cada plantel puede determinar los mecanismos para el cumplimiento del proceso, el cual debe darse sin ningún condicionamiento, haciendo efectivo lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con los requisitos, las madres y los padres de familia podrán preinscribir a sus hijas e hijos en primer grado de preescolar si cumplen 3 años de edad al 31 de diciembre de 2020. Si están por concluir la educación preescolar y tendrán 6 años cumplidos al 31 de diciembre próximo, deberán presentar la constancia de estudios y ser preinscritos a nivel primaria. Puede ser en la modalidad General e Indígena.

En tanto, las y los alumnos que concluyan sus estudios de educación primaria deberán ser preinscritos para que en el próximo ciclo escolar cursen sus estudios de secundaria, en las modalidades de General, Telesecundaria y Técnica.

