Rifa del avión presidencial tendría 100 premios en efectivo

-El presidente López Obrador planteó que sean 100 los ganadores de esta rifa, pero aclaró que el premio ya no sería la aeronave, sino premios de entre 20 y 25 millones de pesos.

expansion.mx

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que haya 100 premiados, y no solo uno, en la rifa del avión presidencial TP01 “José María Morelos y Pavón, quienes recibirán un pago en efectivo de entre 20 y 25 millones de pesos, correspondiente a su parte del valor de la aeronave que ha sido determinado tanto por la ONU como por la Secretaría de Hacienda en 2,500 millones de pesos.

“Se hace la rifa de acuerdo al valor del avión y en vez de un premio hay 100 premios de 20 o 25 millones… El que saque el premio se le entrega y el avión queda en custodia de la Fuerza Aérea, porque se paga a los que ganan; se renta, ya hay un contrato de renta de un año para el avión, para pagar mantenimiento, combustible, depreciación, estacionamiento, todo, que se calcula en 200 millones al año”, explicó López Obrador en su conferencia de prensa.

El presidente indicó que será este viernes 7 de febrero cuando se informe en definitiva sobre el destino del avión “José María Morelos” valuado por la ONU en 2,500 millones de pesos.

De acuerdo con el mandatario, si procede la propuesta de la rifa, quienes busquen participar deberán adquirir uno de los seis millones de boletos que imprimirán y por la rifa se esperarían obtener 3,000 millones de pesos.

“La rifa va a permitir recursos porque se está contemplando vender 6,000,000 de boletos de 500 pesos, son 3,000 millones… Va a quedar una utilidad, lo que se va a entregar a los hospitales son 2,500, el valor del avión y el restante es para mantenimiento, para tener una reserva”, dijo.

De acuerdo con el presidente de la República, esto daría un año más para que la aeronave se venda a un precio razonable.

El presidente informó que la próxima semana sostendrá una reunión con empresarios para plantearles que adquieran una cantidad de los seis millones de boletos que se emitirían para la rifa para que los repartan a sus trabajadores.

“Esta reunión sería la semana próxima, hay mucho interés en participar porque es ayudar a resolver un problema y estos recursos como lo hemos dicho se van a utilizar para la compra de equipos en hospitales, todo lo que se consiga del avión, es para ese propósito”, planteó.

López Obrador afirmó que está tranquilo porque ya tiene varias alternativas para el avión adquirido por el gobierno de Felipe Calderón y utilizado por el presidente Enrique Peña Nieto.

En caso de que el sorteo se realice, en la Cámara de Diputados ya se presentó una iniciativa por parte de Morena para que la Lotería Nacional pueda rifar un bien y no solo dinero como establece su marco legal, el mandatario sostuvo que él o los ganadores no deben preocuparse durante un año por el mantenimiento y estacionamiento de la aeronave.

