Rehabilitan calle en Valle Nacional, previo a la fiesta anual al Santo patrón

-Señala el director de Agua Potable que se estarán rehabilitando alrededor de 50 baches.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Ante la cercanía de la fiesta anual en honor a San José, el ayuntamiento de Valle Nacional a cargo de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillados, iniciaron la rehabilitación de la avenida Reforma, pues como cada año este será el único acceso para circular, por lo que esperan que a finales de este mes quede terminado el fraguado, para que tenga más durabilidad el concreto.

Dijo que serán alrededor de medio centenar de baches los que están siendo atendidos en esta importante avenida y comentó, que se está trabajando a marchas forzadas para que no haya ningún contratiempo y se pueda terminar en la fecha programada, previo al festejo del Santo Patrón.

Reconoció que si ha habido molestias por parte de la ciudadanía por estos trabajos que se vienen realizando, ya que en algunas ocasiones se han cerrado calles para agilizar los trabajos, sin embargo dijo que es para el bien de los mismos habitantes y para los mismos conductores, en contar con una avenida en mejores condiciones para evitar contratiempos en llegar a su destino.

De esta manera explicó que se está trabajando por el bien de la sociedad, sin embargo comentó que los vecinos deben contribuir con su granito de arena en cuidar estos trabajos para que perduren por más tiempo, ya que externó que este rehabilitación es para beneficio de la misma ciudadanía por lo que exhortó a una mayor vigilancia de parte de ellos para el cuidado de sus calles

Serán alrededor de 21 días en que se encontraran cerradas de forma parcial esta avenida y algunas calles, pero indicó que todo estará listo para la Feria Anual que inicia el 15 al 22 de marzo y que este acceso, será donde circulen todos los vehículos por los próximos 15 días.

