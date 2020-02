Reggaetoneros “Dalex y Sech”, artistas sorpresas del Carnaval Veracruz 2020

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- El comité del Carnaval de Veracruz 2020, dio a conocer los artistas sorpresas que faltaban para completar la cartelera de las fiestas carnestolendas.

Se trata de los reggaetoneros “Dalex y Sech” quienes se presentarán por primera vez en tierras mexicanas el próximo lunes 24 de febrero a las 20:00hrs. dentro de los conciertos masivos del Carnaval.

Luis Antonio Pérez, presidente del comité del carnaval de Veracruz, comentó que con la participación de estos cantantes se tiene una cartelera completa para todos los gustos, asegurando que vendrán varias personas de la República Mexicana a tierras veracruzanas dentro de la semana de la fiesta de la carne.

Pedro David Dalecio Torres mejor conocido como “Dalex”, es una estrella de música urbana puertorriqueña que llegó a la fama con el tema “Aquellos tiempos” y ha compartido escenario con Sech, Lenny Tavárez, Cazzu, Justin Quiles, entre otros. Otro de sus temas conocidos es “Pa’mi” que en el 2019 se colocó dentro de los primeros lugares de popularidad.

El panameño Sech, actualmente es uno de los grandes de la música de reggaetón , que ha alcanzado millones de vistas en sus videos en YouTube. Algunos de sus éxitos: “otro trago” “Sigues con él” entre muchas más.

Los Reggaetoneros se presentarán en la Macro Plaza del Malecón dentro de los conciertos masivos y que serán gratuitos para los asistentes al Carnaval de Veracruz 2020, que se llevará a cabo del 19 al 25 de febrero.



