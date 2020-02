Con recursos propios, busca casa de la Cultura rehabilitar espacios

Van a realizar varias actividades y así recabar recursos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Directora de la Casa de la Cultura Marie Clare Chávez Martínez, señaló que a partir de este año empezarán a rehabilitar algunos espacios, y lo van a hacer con recursos propios, ya que no cuentan con otro tipo de apoyos económicos para hacerlo.

Puntualizó que con una rifa que hicieron en días pasados, lograron rehabilitar los lavabos de los baños, sin embargo aún falta la remodelación de los baños, pero como se necesitan de más recursos, van a tocar puertas.

Dijo que está en proyecto la rehabilitación de la sala audiovisual, y para esto, ya están preparando un festival para el próximo 21 de febrero, con lo recabado esperan cambar la imagen de esta sala.

Y es que estas actividades las van a hacer, debido a que no hay programas estatales y federales que se enfoquen en la rehabilitación de espacios o equipamientos, además de que el recurso que les da el gobierno municipal es para la nómina y algunos gastos para artículos de limpieza y otros productos.

Así mismo, el recurso que recibe por parte del gobierno del estado es para ayudarse con el pago de la luz.

