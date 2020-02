Realizarán feria de la michelada el próximo mes de marzo en Oaxaca

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Empresarios oaxaqueños anunciaron la “Feria de la Michelada” los días 13,14 y 15 de marzo en la Quinta Amaranto, ubicado en carretera a Santa Maria Atzompa, teniendo un costo de 30 pesos para ingresar.

Eduardo Ramírez coordinador del evento, dijo que aparte de las micheladas los asistentes podrán disfrutar de gastronomía y antojitos de la región, además de juegos mecánicos para los niños, ya que consideran un evento familiar.

Así también mencionó que el costo de las bebidas será de 60 pesos la mas económica que es la básica, pero que también se podrán encontrar de sabores.

Detalló que serán 25 empresas las que llevarán a cabo esta feria que busca reactivar la economía en Oaxaca, por lo que esperan la presencia de los oaxaqueños así como del turismo que arriben esos días, por el puente vacacional de ese mes.

Aseguraron que aparte de ser un evento cien por ciento familiar, se contará con un gran estacionamiento y de vigilancia, para garantizar la sana convivencia de los asistentes a esta magna festividad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario