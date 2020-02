Programas sociales en Oaxaca, están avanzando muy bien: Nancy Ortiz

-“Nos toca a todos los oaxaqueños aplicarnos, el presidente es nuestro mejor promotor”

Graciano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- La delegada de Bienestar en Oaxaca Nancy Ortiz Cabrera, enfatizó el cariño que el presidente Andrés Manuel López Obrador le tiene a la entidad oaxaqueña, siendo el estado que cuenta con mayor producción para el Bienestar, así como en el número de beneficiarios, y que contará también con el mayor número de bancos bienestar.

“Nos debemos sentir orgullosos del cariño que el presidente López Obrador le tiene Oaxaca, pero también con una gran responsabilidad, porque el presidente nos pone como ejemplo, que somos trabajadores, es el mejor promotor de Oaxaca”.

Por lo que exhortó a los ciudadanos a redoblar esfuerzos para que la cuarta transformación continúe avanzando.

En cuanto a los programas sociales, refirió que en 2019 dieron muy buenos resultados ya que se hicieron mesas de atención para los diversos programas, en dónde destacó que llevan un 93 por ciento de beneficiarios en las becas de jóvenes a nivel bachillerato, así como en el rubro de pensión para adultos mayores en dónde en este año 2020, se tendrán más de 900 beneficiarios que ya están en edad de entrar al programa.

En este sentido comentó que se atendieron alrededor de 33 mil tandas en todo el estado, principalmente en Valles centrales, Tuxtepec, Juchitán, y San Pedro Mixtepec.

En el tema de jóvenes construyendo el futuro, aseguró que ha sido un éxito toda vez que hay 52 mil 288 beneficiarios, dónde dejó claro que los tutores de dichos jóvenes no deben ponerlos ni siquiera a barrer, por lo que destacó la importancia del plan de trabajo que se debe presentar previamente, para que las actividades sean las que les corresponden a los becarios “El tutor tiene una responsabilidad y no son para estar cargando ni descargando” cómo en el caso del Joven Pedro Lezama, quien sufrió un accidente el 19 de noviembre de 2019 en el municipio de Tuxtepec, cuando se trasladaba en la batea de un volteo que transportaba láminas destinadas a un programa social del ayuntamiento de Tuxtepec.

En otros temas prioritarios se encuentra la construcción de los bancos bienestar, dónde señaló se cuenta ya con un avance del 95 por ciento de las 230 sucursales que se destinaron para Oaxaca. En este sentido aclaró que serán ingenieros civiles del ejército quienes se encarguen de la construcción de dichos bancos, esto con la finalidad de economizar el pago de mano de obra.

En el rubro de apoyo a personas con discapacidad, dejó claro que se le ha dado preferencia a la población infantil desde recién nacidos, hasta los 29 años de comunidades indígenas, sin descuidar a los adultos y adultos mayores.

Así mismo un programa pequeño pero muy significativo, es el de apoyo a niñas y niños de madres trabajadoras, en dónde el apoyo es directo a la mamá, teniendo la libertad de llevar a sus hijos a una guardería o bien, con un familiar.

El programa “La escuela es nuestra” que inicio la primera etapa en septiembre lleva hasta el momento 3 mil 331 escuelas beneficiadas, dónde se otorga un recurso para obras que necesite la institución, se prevé que sean más de 10 mil escuelas en total en Oaxaca, a quienes se les otorgue dicho recurso de manera directa.

Otro programa sin duda importante, es el de seguro de vida para jefas de familia donde también el avance es alentador, al igual que es programa “Producción para el bienestar” donde se busca incrementar la producción nacional de granos y lograr la autosuficiencia alimentaria, cuenta con 28 mil 343 personas beneficiadas hasta el momento.

Para finalizar Nancy Ortiz aseguró que van caminando bien todos los programas, recordó que el primer reto fue el censo y que la gente creyera en el proyecto, y que ahora la preocupación y gran reto son los “Centros integradores” que funcionen para dar información desde el centro de acopio, hasta el tema de quién no esté censado lo haga, que la estructura este trabajando en los más de mil 300 centros integradores, dónde el propósito es que se conviertan en una ventanilla del gobierno federal para cualquier trámite, que el beneficiario quiera realizar.

