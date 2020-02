El PRI no apuesta al fracaso del presidente para recuperarse: Alejandro Moreno

-El Dirigente nacional del partido, dejó en claro que irán solos y con candidatos propios en las próximas elecciones

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno, dijo que ese instituto político no le apuesta al fracaso, ni a los errores del Presidente Andrés Manuel López Obrador para recuperar votantes y espacios electorales.

Señaló también que no buscan alianzas con el PAN y MORENA para ganar elecciones, “nuestra apuesta es construir, es ser una alternativa clara, tener propuestas, ser un partido fuerte que vaya con candidaturas propias, para ganar solo en las elecciones”.

“Es cierto que a este gobierno, el del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado muchas cosas que desear, pero nosotros como oposición vamos de lado de la gente, cerca para vean en nosotros una opción de gobierno”, sentenció.

Dijo que el PRI siempre ha sido un partido político que ha competido solo, “siempre en el camino pueden hacerse acuerdos, pueden hacerse coaliciones, alianzas según lo marque la ley, pero eso todavía habrá tiempo y momento, en estos momentos los priistas están trabajando para ir solos en la próxima elección, la del 2021”, donde adelantó que recompondrá el panorama político en el país.

Adelantó que hay grandes posibilidades de que su partido recupere espacios en los comicios en Coahuila y en el Estado de Hidalgo.

“No tenga duda que vamos a competir con muchas ganas y gran responsabilidad y de manera contundente, primero vamos por el 2020 y luego el 2021” enfantizó.

En la cumbre nacional de diputados locales del PRI, Moreno dijo que este encuentro llega en un buen momento para afianzar fortalezas y aprovecharlas, para coincidir en propuestas comunes que lleven al partido a recuperar su espacio en la confianza ciudadana, particularmente en los temas de seguridad, medio ambiente, cambio climático, derechos humanos, niños, indígenas, salud educación y economía.

“Hay que regresar el PRI sencillo, humilde, al PRI que escucha, que le da la oportunidad a los jovenes a las mujeres a los campesinos”

Colocó de ejemplo el caso de Oaxaca, un estado complejo, donde se tiene un gobernante joven, integro y honesto, que le esta cambiando el rostro al priismo, ejerciendo un gobierno abierto a la gente, que escucha que camina por los pueblos y que propone, y los resultados son tangibles cuando vemos que Oaxaca esta creciendo. “el gobernador Murat es una muestra que cuando se trabaja en equipo y hay profesionalismos, hay resultados y hay gobernadores cumplidores”.

¿El PRI sigue vivo?

-“Efectivamente, nunca hemos estado muertos, el PRI es el partido histórico de México, que construyó las instituciones en este país y que sigue activo, hoy es una oposición critica, combativa, firme, pero constructiva, siempre viendo por el bien de México”.

Dejó en claro que el PRI no va atacar jamas al gobernante en turno para avanzar, “siempre veremos por el bien de México, siempre propondremos ideas, propuestas y proyectos al gobierno y en este caso al Presidente de la República, para que le vaya bien a los mexicanos” y eso, precisó no significa sumisión, ni traición, tampoco deslealtad.

En la celebración de la Confederación Nacional de legisladores locales del PRI el coordinador de la bancada del PRI en Oaxaca Alejandro Avilés, llamó a construir alianzas legislativas para definir rutas únicas de trabajo, propuestas legislativas comunes, que le permitan al PRI estar cerca de las exigencias y demandas del pueblo.

Mencionó avanzar en ejes como la equidad de genero, salud, política social y el tema de seguridad.

