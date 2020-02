Pide “El andariego” a Irineo y a Salomón que se calmen

-El legislador dijo que MORENA merece respeto, que ya habrá tiempo para discutir

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Diputado Local Ángel Domínguez Escobar, pidió al Diputado Federal Irineo Molina Espinoza y al Senador de la República Salomón Jara Cruz, que calmen sus ánimos, pues MORENA, el partido al que pertenecen merece respeto, además dijo que nadie debe sentirse ofendido.

Señaló que por el momento no hay nada que pelear, toda vez que el tema de las candidaturas se empezará a ver a finales de año y principios del 2021, no obstante reconoció que en estos tiempos es válido caminar y haciendo el trabajo que le corresponde y ya vendrá el tiempo para discutir.

Domínguez Escobar dijo que Jara Cruz es libre de hacer sus reuniones a puerta cerrada o a invitación abierta, señaló que en el estado de Oaxaca hay un delegado que fue designado por la dirigencia nacional y mencionó, que los nombramientos que dio el Senador en Tuxtepec son para su estructura y no para el partido.

Cabe hacer mención que existe una disputa por la dirigencia nacional de MORENA y esto se está replicando en Oaxaca, sin embargo “el andariego” dijo que en su momento las cosas se van a calmar en MORENA, una vez que el tribunal defina el caso de la asamblea nacional que se llevó a cabo hace unos días, en dónde se nombró a Ramírez Cuéllar como dirigente interino.

