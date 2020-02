México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala, alcanza requisitos para ser partido político

México Libre, la organización del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, alcanzó los requisitos mínimos para alcanzar registro como partido político.

En su página web, esta asociación explica que ya cuentan con más de 239 mil afiliados y 234 asambleas, lo que supera lo establecido por el Instituto Nacional electoral de 233,945 y 200, respectivamente.

“Como ustedes saben son requisitos principales: por un lado más de 200 asambleas distritales, con más de 300 ciudadanos y ciudadanas, y además, más de 234 mil firmas. En los dos caso, numéricamente los requisitos pues ya estarían cubiertos, pero sin duda alguna necesitamos redoblar el esfuerzo en esta tramo final”, conminó Zavala en redes sociales de México Libre.

Pidió a sus simpatizantes que “de aquí al 28 de febrero, te invito a seguir trabajando por México; vale la pena nuestro país; vale la pena nuestro futuro; nuestros sueños; los sueños de las siguientes generaciones; vale la pena México Libre; para que podemos gritar todos: ¡Viva México! ¡Viva México Libre!”.

Por su parte, el INE aclaró que ninguna organización que busca convertirse en partido político tiene asegurado aún su registro, pues no se regalan registros. Son las y los ciudadanos quienes otorgan o no su apoyo.

