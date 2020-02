Llaman a comparecer a sindicalizados del IMSS Oaxaca

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social, denunciaron acoso laboral contra trabajadores que han denunciado saqueo y desvío de recursos en el Hospital General de Zona N°1.

Odilia Sánchez Galicia representantes de los sindicalizados, informó que este jueves y viernes fueron citado ocho de sus compañeros a comparecer por las constantes denuncias que han hecho de los malos servidores del IMSS.

La líder sindical dijo que con la corrupción que se vive en este centro de trabajo, el IMSS ha ocupado el penúltimo lugar en atención médica a los usuarios, por lo que este día se instaló una mesa de denuncia a las afueras del nosocomio.

Reconoció que es complicado erradicar estas malas practicas, aún más cuando sus compañeros no se atreven a denunciar los hechos por la represión de la cual son objeto, ya que los que se han atrevido han sido corridos.

“Vamos a continuar con las acciones de protesta, para que los derechohabientes tengan los tratos dignos que se merecen”.

Mencionaron que dos de sus compañeros fueron agredidos físicamente, por lo que responsabilizaron a Jorge Martínez Torres, Hortencia Morales Sánchez y Martha Escobar Vázquez de lo que pueda suceder a sus compañeros que constantemente denuncian, que se han hecho de malos servidores en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario