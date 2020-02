La Universidad Politécnica de Nochixtlán será una realidad para el desarrollo de la Mixteca: AMH

-Después de 30 años de gestión por parte de los habitantes de este municipio, el Gobernador anunció la construcción de esta infraestructura que estará lista en el mes de septiembre.

-Una ambulancia, una patrulla, 24 uniformes, dos computadoras y un Módulo de Servicios Digitales del Registro Civil fueron entregados al municipio de Nochixtlán.

Comunicado

Asunción Nochixtlán, Oax. 6 de febrero de 2020.- “Este es un espacio que significa el pasaporte al futuro de aquellos que construyen su presente a través del conocimiento”, expresó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa al anunciar la construcción de la Universidad Politécnica de Nochixtlán, la cual brindará educación superior con desarrollo tecnológico a más de 800 jóvenes –de manera inicial- que concluirán sus estudios de bachillerato.

El Mandatario Estatal informó que esta infraestructura educativa -que se construirá en una superficie de 20 hectáreas y actualmente tiene un avance físico del 20%- será concluida en el mes de septiembre de este año, con una inversión superior a los 118.7 millones de pesos, a fin de que las y los alumnos puedan iniciar el Ciclo Escolar 2020-2021, demanda que por más de 30 años habían gestionado las autoridades municipales, ante las pasadas Administraciones Estatales.

“Esta universidad, que llevará el nombre de Abraham Castellanos, es más que tabiques y que una construcción; es el espacio que dará las herramientas a las oaxaqueñas y oaxaqueños para que de manera permanente tengan armas de conocimiento y nunca más se repitan acontecimientos como los del 19 de junio del 2016”, enfatizó.

Asimismo, el Jefe del Poder Ejecutivo señaló que la universidad es producto del trabajo en equipo con la Federación, ya que a través de la coordinación de esfuerzos se logrará edificar instalaciones dignas y funcionales que permitan la educación de calidad que merece la región Mixteca.

“El Gobernador y el Presidente trabajamos de manera coordinada, porque cuando estamos unidos somos la fuerza del cambio, el facilitador para lograr construir anhelos y sueños de muchos jóvenes, porque queremos que tengan los instrumentos para alcanzarlos”, reiteró Murat Hinojosa, en presencia de estudiantes del distrito de Nochixtlán.

Estas instalaciones podrán albergar hasta tres mil estudiantes, en las carreras como: Licenciatura en Terapia Física, Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas e Ingeniería en Geociencia. Con éstas, se buscará que el alumnado pueda innovar y potencializar el desarrollo de la región, además de generar empleos.

En su oportunidad, el coordinador general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Herminio Baltazar Cisneros, indicó que el Gobierno de Oaxaca tiene todo el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de las autoridades educativas del país para concluir este espacio que será detonante del desarrollo del estado.

“Nos sumamos a los trabajos, ideas y esfuerzos del gobernador Alejandro Murat, al igual que al esfuerzo, empeño y el poder olvidar momentos trágicos de la población, la cual busca enfrentar el futuro con el rostro de la educación, conocimiento, ciencia y de la cultura. Esperamos que esta universidad sea un factor de unidad, de desarrollo y para reestablecer el sentido de sociedad”, puntualizó.

La presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, reconoció el compromiso asumido por el Gobernador para otorgar a esta región infraestructura educativa universitaria, escribiendo con ello una nueva página en la historia del lugar.

“Hoy la comunidad se congratula del anuncio de la Universidad Politécnica de la Mixteca, era tiempo de que esta zona contara con educación superior de calidad. Con su visita, señor gobernador, honra su palabra comprometida con Nochixtlán que visitaría esta comunidad, le reconozco que es usted un hombre de palabra”, enfatizó la edil.

El coordinador general de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología (CGEMSSCT), Francisco Márquez Méndez, refirió que la construcción de esta primera Universidad Politécnica en Oaxaca busca la unión entre el sector educativo y productivo, para evitar que las y los jóvenes mixtecos emigren de sus localidades, pero principalmente para que sea motor del desarrollo del estado.

Entrega AMH equipamiento en materia de salud, seguridad y registral en Nochixtlán

En el evento, Alejandro Murat Hinojosa entregó a la Presidenta Municipal una ambulancia de traslados para los servicios médicos de ese ayuntamiento, al igual que una patrulla, 24 uniformes y dos computadoras para fortalecer las acciones de seguridad que realiza la Policía Municipal.

También de manera simbólica puso en operación un Módulo de Servicios Digitales del Registro Civil de Oaxaca, el cual brindará servicios de manera automatizada las 24 horas del día, los 365 días del año.

“Parte del compromiso que hemos hecho en este gobierno es tener servicios digitales, este tipo de módulos estará en todas las ciudades del estado con dos objetivos: hacer eficiente el servicio y evitar la corrupción. En estos cajeros también se podrán pagar más servicios como la tenencia, licencias, entre otros”, subrayó en presencia del director general del Registro Civil, Christian Hernández Fuentes.

Cabe señalar que durante el evento, el Mandatario Estatal convocó a las y los presentes a brindar un minuto de aplausos, en memoria de las víctimas de los hechos ocurridos en este municipio el pasado 19 de junio del 2016. Este gesto fue reconocido por el vicepresidente del Comité de Víctimas de Nochixtlán, Sergio Miguel Luna Cruz.

