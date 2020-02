Fortalece IEEPO principios y libertades que establece la Constitución de México

-El Director General, Francisco Ángel Villarreal convoca de manera permanente a respetar los preceptos de la Carta Magna

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de febrero de 2020. – Al cumplirse 103 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), fortalece la cultura cívica entre los escolares y fomenta entre ellos los principios y libertades que establece en la Carta Magna.

Ante ello, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal convoca de manera permanente a respetar los preceptos de este documento en el que se instituyen los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, como es el de que toda persona debe recibir una educación laica, gratuita y de calidad, establecido en el artículo 3º Constitucional.

Para la alumna de la Escuela Secundaria Técnica 215 de San Jacinto Amilpas, Melisa Castellanos Jiménez, esta fecha representa conmemorar un hecho histórico para el país: el nacimiento de un documento que rige a los mexicanos en el que se prevalezca el respeto entre cada uno de ellos.

En tanto, su compañero Maicol Díaz Gómez, indicó que, al participar en la ceremonia alusiva de la conmemoración de la Carta Magna, se honra la creación de un documento que plasma y establece derechos como es el acceso a la educación, en el que se incluyen a las mujeres en igualdad de oportunidades.

Así también, Santiago León Sánchez, estudiante de la Escuela Primaria “Basilio Rojas” de esta ciudad, dijo que además de conmemorar la promulgación de la Carta Magna, es una oportunidad para que la comunidad escolar participe en las ceremonias alusivas que se realizan con motivo de esta fecha en el que se fomenta los valores cívicos.

Karime Madrigal Mendoza, de este mismo plantel, comentó que gracias a las garantías que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede tener acceso al derecho a libertad de expresión, la educación y libre tránsito en donde conviven todos los ciudadanos con respeto y armonía.

En su oportunidad, el director de la Escuela Secundaria Técnica 215, Francisco Javier Gutiérrez de la Rosa dijo que en el proceso educativo actual, la educación se establece como integral, en donde no hay asignatura mayor que otra y los valores cívicos representan parte de la formación básico de los escolares.

Resaltó que a través de las ceremonias que se realizan en los planteles o las que coordina el Gobierno del Estado y que las escuelas son invitadas, permiten a las y los alumnos tener fortalecer su formación educativa.

“Al participar, les brinda a los escolares un valor agregado en su formación integral, lo cual es importante para su instrucción básica”, destacó.

El 5 de febrero de 1917, en Querétaro, el Congreso Constituyente promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el marco político y legal para la organización y relación federal con los Estados de México, los ciudadanos y todas las personas que residen en el país.

