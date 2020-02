Exhorta Congreso local al Ejecutivo a atender conflicto entre Juquila y Yaitepec

-Segego debe garantizar, mediante acciones concretas, la gobernabilidad en la entidad.

San Raymundo Jalpan, Oax. 06 de febrero 2020.- Ante el conflicto latente entre las comunidades de Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec, diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Congreso Local, exhortaron al gobernador del estado para que instruya a la Secretaría General de Gobierno a que, en el ámbito de sus atribuciones, facilite la conciliación, acuerdos y resolución del conflicto entre ambas comunidades de la región Chatina.

Lo anterior de manera urgente, se consideró, por lo que los encargados de la política interna del estado deben aportar lo necesario para mantener la paz y la conciliación entre las y los habitantes de esta zona.

La diputada, Inés Leal Peláez, solicitó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa a hacer cumplir lo que mandata el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estatal, que fija obligaciones de la Secretaría General de Gobierno, que a la letra dicen:

“Se debe cumplir con las directrices en materia de política interior del gobernador y conducir la política interior en el estado, así como facilitar la conciliación, acuerdos y resolución de conflictos políticos, y/o sociales, proveyendo lo necesario, para mantener relaciones armónicas entre sus habitantes”.

Especifica que también debe: “Concretar acciones, y participación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con el fin de garantizar la gobernabilidad del estado, coadyuvando en la formulación de propuestas, sobre planeación y orientación de políticas públicas”.

La legisladora manifestó su confianza en que la solución a esta problemática se genere de manera clara e imparcial, sin que haya ninguna inclinación política, y sin afectar a la ciudadanía.

Como consecuencia de este conflicto agrario, recordó, se han generado una serie de manifestaciones, que han repercutido en bloqueos carreteros, situación que genera importantes pérdidas económicas en toda esta zona de la sierra sur y la costa.

Además de considerar que la principal actividad económica es el comercio y servicios enfocados al turismo religioso, particularmente en el santuario de la Virgen de Juquila, uno de los cinco templos más visitados del país.

