Denominación de origen Café Pluma Hidalgo no afecta a productores Vallenses: Regidor de Turismo

-Dijo que los productores de esta región están más preocupados por entregar un café de calidad y con buen sabor para los consumidores.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Después de que la Secretaría de Economía a cargo de su titular Juan Pablo Guzmán Cobián, le otorgara la Denominación de Origen al café de Pluma Hidalgo, el Regidor de Turismo y productor de café de Valle Nacional Raúl Manuel Antonio, señaló que esta decisión no afecta a los productores cuenqueños, pero si los motiva a impulsar más la calidad de sus granos, aunque reconoció que entre un café y el otro no hay ninguna diferencia en el sabor.

Así mismo explicó que la denominación de origen, es un tema muy complejo y ve difícil que esta situación se repita en esta región, debido a la variedad de plantas que existen para combatir las plagas, además de que el clima húmedo que prevalece en la zona no ayuda mucho y constantemente está afectando los cultivos, sin embargo dijo que los productores Vallenses están más enfocados en entregar un café con buen sabor que guste al consumidor.

En lo que respecta a los productores de la montaña alta, comentó que las plagas como la “roya” y la “broca” fueron superadas, pues aseguró que el 90% de las plantas son inmunes a estas enfermedades y espera que la producción de pergaminos se vaya incrementando en las zafras futuras, aunque reconoció que se requiere de más mercado para vender sus productos ya que el consorcio local como Café Ñeey no se da abasto, pues solo les consume el 30%.

Por último informó que en esta cosecha, tan solo en la comunidad de Rancho Grande se planea obtener entre 25 y 30 toneladas de granos, sin embargo todavía existe la preocupación entre los 70 productores de cómo distribuir sus productos anta la falta de mercado, pues se busca a toda costa caer en el coyotaje que devalúan el precio del café.

Comentarios

