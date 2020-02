Cambian proyecto del puente peatonal de San Bartolo

-Sin especificar mucho, los cambios serían en los accesos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Obras Alfonso Clara Ortela, señaló que hay cambios en el proyecto del Puente colgante de San Bartolo, sin embargo no quiso abundar mucho en el tema, ni especificar los cambios en este proyecto.

Puntualizó “estamos valorando con el contratista todavía el dato, para que quede bien el proyecto, posiblemente yo les daría más adelante información puntual al respecto”.

Dijo que habrá cambios en los accesos, para que se puedan instalar algunos juegos del lado del muro, y en el lado de San Bartolo unos locales, y con esto rescatar lo espacios públicos, como en su momento se anunció.

Y aunque se había dicho que iba a estar listo en enero y posteriormente en febrero, ya el Director no quiso dar una fecha, ya que puntualizó que se están coordinando con la empresa contratista.

Fue en el 2018 cuando el puente se cerró por protección civil para evitar accidentes, debido a que ya estaba dañado y aun así la ciudadanía lo utilizaba poniendo en riesgo su vida, posteriormente fue hasta finales de febrero que se dio el banderazo y hasta el momento no se ven muchos avances en este puente.

