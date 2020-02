Aplicación Mujeres a Salvo, muestra puntos seguros para las Tuxtepecanas

En la aplicación aparecen 8 de los 11 puntos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El año pasado se presentó la aplicación Mujeres a Salvo en Oaxaca, con la finalidad de mostrar los puntos en donde una mujer puede acudir en caso de sentirse en peligro, y aunque desde ese entonces se dijo que en Tuxtepec también iba a funcionar esta aplicación, no ocurrió inmediatamente, sin embargo en la aplicación ya aparecen los lugares seguros para las mujeres Tuxtepecanas.

A través de la aplicación que se puede descargar, se muestran los puntos en donde estará un policía que apoyará a una mujer en caso de que lo requiera, al oprimir la aplicación le arroja los lugares a los que puede acudir y en caso de ser necesario llama automáticamente al 911 y recibirá el apoyo de elementos de seguridad.

Los puntos que aparecen son en el palacio municipal, sobre la Calle Guerrero y el otro sobre la avenida 5 de Mayo, otro más es en la Calle Morelosa la altura de la Pabic, otro más en Libertad entre Santos degollado y Ponciano Medina, en Carranza a la altura de la Casa de la Cultura, en la unidad deportiva, otro punto esnel centro de Atención a víctimas y en el DIF.

Aunque en la aplicación ya están los puntos, aún falta marcarlos y darle difusión al tema y con esto, ya de manera formal poner en marcha esta medida para dar más seguridad a las mujeres del municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario