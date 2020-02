Vinculan a proceso a Presidente de Yaitepec

–El edil fue detenido el pasado 30 de enero por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia

Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó por medio de un comunicado que el Presidente Municipal de Yaitepec fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia en agravio de varias personas, el probable delito habría sido cometido en el mes de noviembre de 2019.

Cabe recordar que el edil fue detenido el pasado 30 de enero de 2020 y presentado de manera inmediata ante la autoridad judicial que lo requirió, esto luedo de una invetigación que realizó la Fiscalía, en dónde se logró comprobar la probable responsabilidad del imputado, derivado de la causa penal 558/2019.

De acuerdo a la dicha investigación, los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2019 entre las 4 y 6 de la tarde, cuando las víctimas se encontraban en el paraje conocido como “El Pedimento, lugar en dónde las víctimas afirman que fueron agredidas por el edil y un grupo de habitantes del municipio de Santiago Yaitepec, quienes destrozaron sus negocios y se apropiaron de sus mercancías.

Fue este 5 de febrero, cuando al término de la audiencia celebrada, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso contra el mandatario municipal de Yaitepec, mismo que seguirá su proceso en libertad con las medidas cautelares de no acercarse a las víctimas, así como su presentación periódica ante el juzgado de control.

La Fiscalía detalló en el comunicado que se otorgó un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

