Presentará Colombiana su libro “Mi despertar Chinanteco” dedicado a Valle Nacional

-Así mismo informó que es su tercer libro dedicado a esta región, de la cual se dijo enamorada por su cultura, sus bellezas naturales, su gastronomía y por la hospitalidad de su gente.

Alex Morales

Santa María Jacatepec.- La poeta Colombiana Yolanda Tenorio Sánchez conocida también como la Mariposa Viajera, aseguró a este medio de comunicación que presentará su Libro titulado “Mi despertar Chinanteco” dedicado a la región de la Chinantla y a Valle Nacional, región de la que dijo sentirse enamorada por sus riquezas naturales y por la hospitalidad de su gente.

Así mismo explicó que este sería su séptimo libro de poesías que ha escrito en toda su historia y la tercera dedicada a esta zona de la Cuenca del Papaloapan, por lo que adelantó que su línea inspiradora va con dedicación a sus bellezas naturales, a sus costumbres, a su gastronomía y a todo su entorno, por lo que dijo que es todo un homenaje a esta región.

Aunque aún no se ha definido la fecha en que se realizará el lanzamiento de este libro, comentó que ha aceptado la invitación de algunas comunidades para presentarlo, por lo que antes de hacerlo de manera oficial en la cabecera municipal, externó que estará en las comunidades realizando algunos talleres, donde presentará sus poesías aceptando la invitación de los que le gusten la literatura y sobre todo de la cultura.

Por último invitó a los Cuenqueños a la cultura de la lectura, pues asegura que en esta región hay talento por la poesía, por lo que indicó que la lectura debe ser parte de esta cultura para que a la posteridad deje un legado a las futuras generaciones y se reconozcan como amantes de las letras y del entorno natural.

