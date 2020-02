Líder de la Confederación Libertad desmiente versión de la SSPO

-Asegura que no iba armada y exige a la fiscalía una investigación seria

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La líder de la Confederación Libertad Guadalupe Díaz Pantoja, desmintió la versión de la Secretaría de Seguridad Pública, además aseguró que ella y sus acompañantes no iban armados, por ello exige a la Fiscalía General del Estado que realice una investigación seria sobre la agresión que sufrió.

Díaz Pantoja narró que un automóvil se les cerró y les empezó a disparar, resultando herida de una pierna, así mismo indicó que el chofer maniobró para huir de sus atacantes, incluso aseguró que los elementos que le dispararon eran policías estatales pero que no llevaban uniformes.

Y es que la Secretaría de Seguridad Pública por medio de un comunicado, dio a conocer que sus elementos fueron atacados a balazos en la Colonia Reforma, por lo que repelieron la agresión, resultando lesionada la dirigente de la Confederación Libertad, Guadalupe Díaz Pantoja.

Cabe hacer mención que este martes alrededor de las diez de la noche empezó a circular información de que la líder de la Confederación Libertad, había sido agredida con armas de fuego, incluso circuló el rumor de que había fallecido tras el ataque, sin embargo esta información fue desmentida por medio de una fotografía de la lideresa en sus redes sociales.

