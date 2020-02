Gran Premio de China, suspendido por coronavirus

Todo indica que lo que se temía, sucederá. El Gran Premio de China de la Fórmula 1 sería suspendido, luego del coronavirus que continúa atacando al país asiático.

La Federación Deportiva de Shanghái emitió un comunicado, indicando que “todos los eventos deportivos se suspenderán hasta que haya terminado la epidemia del coronavirus”. El evento del deporte motor estaría incluido, al igual que la Superliga de futbol.

La Fórmula 1 no ha oficializado nada, aunque el tema no es novedad, pues se viene hablando de él desde el pasado enero, cuando comenzó el coronavirus, que ha afectado a más de 20 mil personas, y cobrado la vida de 420.

El Gran Premio de China es la cuarta parada de la temporada de la F1, la cual se tenía pactada a celebrarse del 17 al 29 de abril; es decir, un mes después del arranque de la temporada 2020, la cual comenzará en Australia.

