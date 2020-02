Exigen recontratación de personal de salud en Tuxtepec, despedido injustificadamente

-Frente Nacional de Trabajadores de Salud de la República Mexicana, toma la jurisdicción

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras los cambios a nivel federal en el tema de salud, en el estado de Oaxaca los trabajadores despedidos injustificadamente han iniciado una lucha, la cual ya están respaldando los integrantes de la región que están adheridos al Frente Nacional de Trabajadores de Salud de la República Mexicana (FNTSRM)

El Representante sindical Luis Gerardo Aguilar Gómez, señaló que en el estado cerca de 200 trabajadores integrantes de este frente fueron despedidos injustificadamente, además de que no les pagaron las 2 quincenas de enero, y los están obligando a firmar una renuncia, la cual apenas se las hicieron llegar, a pesar de que tiene fecha del mes de enero.

Por esta situación, integrantes de este frente, decidieron tomar la jurisdicción sanitaria Número 3 de esta ciudad y con esto exigir al Secretario de Salud Donato Casas Escamilla, la recontratación de este personal, pero además que se aclare la situación del extinto seguro popular.

Puntualizó que hay más trabajadores que están afectados, sin embargo al pertenecer a otros sindicatos no se han sumado, por lo que invitó a los afectados a sumarse a este frente y con esto hacerse escuchar, y así se resuelva este problema.

Este Frente se conformó en el año 2018, pero fue hasta octubre del 2019 que se le dio la toma de nota a la sección de Oaxaca, y desde entonces han emprendido una lucha en beneficio de los casi mil afiliados en el estado.

