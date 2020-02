Edil, ejidatarios y colonos de Valle, recorren ruta de evacuación de agua pluvial

-La petición de los colonos es el dragado del arroyo para evitar inundaciones en zonas baja

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El presidente de Valle Nacional Rey Magaña García acompañado de los ejidatarios, realizó un recorrido por toda la afluencia del arroyo donde se concentrará toda la descarga pluvial previo al arranque de esta importante obra y de paso, conocer así las preocupaciones de los colonos con la introducción de los alcantarillados para verter el agua de las lluvias hasta este lugar.

Ahí mismo el presidente del Comisariado Ejidal Leonardo Santiago, aclaró la postura del ejido tras el acuerdo en asamblea de permitir el paso para el desfogue del agua pluvial en esta zona, sin embargo también comentó que no se busca crear daños a terceros por lo que era necesario la presencia del edil y su cabildo para aclarar las inquietudes de los colonos.

Por su parte, el munícipe señaló que era necesario este acercamiento para explicar la situación y sobre todo el retraso que lleva esta obra, sin embargo comentó que se está buscando que ninguna parte salga afectada con este proyecto que beneficiará a toda la cabecera municipal, por lo que indicó que era importante la decisión del ejido para que se realice esta obra sin contratiempo una vez que se haya llegado a un acuerdo de empezar a trabajar, para darle solución a este problema que por años se viene arrastrando sobre todo en la avenida Reforma.

Dijo además que con la aprobación del ejido, la obra arrancará este jueves para que se pueda tener un mayor avance antes de las lluvias, por lo que resaltó que hay interés de que este proyecto se concrete durante su administración, además de que se busca evitar que las personas sigan sufriendo por las inundaciones en sus calles y es por eso, la preocupación de que no se llevara a cabo este proyecto tan esperado por la ciudadanía de Valle Nacional.

Por último dijo que el dragado del arroyo donde se destinarán todas las descargas pluviales, no entra en el proyecto de la instalación del drenaje pluvial en la avenida Reforma, por lo que dijo que se tendrá que hacer uso del recurso municipal y contemplarlo en este proyecto, para que no presente sobre carga a futuro que afecte las viviendas de esa zona.

