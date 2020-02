Congreso conmemora 103 aniversario de la Constitución de 1917

-En sesión ordinaria, se presentan 39 iniciativas de ley, 13 puntos de acuerdo y se aprobaron siete dictámenes.

-Con la Carta Magna se comenzó a escribir una nueva historia: Delfina Guzmán.

Comunicado

San Raymundo Jalpan,Oax. 05 de febrero 2020.- En el marco de la conmemoración por el CIII Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados de la LXIV Legislatura del Congreso Local, reiteraron su compromiso de fortalecer y hacer valer lo establecido en la Carta Magna, vigente desde 1917.

Los congresistas manifestaron es prioridad de esta Legislatura crear leyes y reformas constitucionales que se ajusten a las necesidades de la ciudadanía oaxaqueña, así como de sus instituciones.

En su intervención en tribuna, la legisladora, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, indicó que el texto constitucional aprobado en Querétaro, hace más de un siglo, comenzó a escribir una nueva historia en México, la historia de un país democrático en el que imperan las garantías individuales y posteriormente los derechos humanos, buscando siempre el bienestar de las y los ciudadanos.

Hasta la fecha nuestra Constitución ha sufrido más de 700 modificaciones, según el Instituto Belisario Domínguez, de las cuales 34 han sido realizadas por el Congreso de la Unión. Lo anterior, en aras de transformar las condiciones económicas y sociales que demanda el país, señaló Guzmán Díaz.

Dichas reformas han ido desde la creación de la Guardia Nacional, la Reforma Educativa, la ampliación de Delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la extinción de dominio, paridad de género en los tres niveles de gobierno y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, entre otras.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, recordó que ha habido tres importantes constituciones federales en el México independiente: la de 1824, la de 1857 y la actual de 1917.

Lo anterior, durante la sesión ordinaria realizada en el Pleno Legislativo del Congreso Local, en la que se presentaron 39 iniciativas de ley, 13 puntos de acuerdo y se aprobaron siete dictámenes emanados del previo análisis de las comisiones permanentes correspondientes y votación de las y los legisladores.

