Carreteras son más caras a partir de hoy; Capufe sube peaje 3%

Con fuente Forbes

A partir del primer minuto de este miércoles 5 de febrero subirán en promedio 3.0 por ciento los precios de las tarifas de peaje de las carreteras que administra Caminos y Puentes Federales (Capufe).

A través de un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) giró instrucciones a Capufe, en su calidad de operador, para ajustar las tarifas de los caminos y puentes concesionados a ese fideicomiso.

Las tarifas, que entrarán en vigor a partir de las 00:00:01 horas del miércoles 5 de febrero del año en curso, consideran la actualización por inflación que corresponde de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, precisó el documento.

El Fonadin ajustó en 3.0 por ciento, promedio, las tarifas de los caminos y puentes, medida que permitirá cumplir con los requerimientos de servicios en la operación de los tramos carreteros.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario