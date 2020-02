Buscarán que ayuntamientos de la Cuenca, aseguren a sus trabajadores

-Personal de la Subdelegación del IMSS, se acercará a ayuntamientos de Ojitlán, Jalapa de Díaz, Valle Nacional

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Encargada de la Subdelegación del IMSS en Tuxtepec, María Lizet Viazcan Pacheco, dio a conocer que en este 2020 están buscando que los ayuntamientos de la Cuenca del Papaloapan, aseguren a su personal, ya que solo es el municipio de Loma Bonita el que los tiene asegurado.

Puntualizó que aunque solo es Loma Bonita, el ayuntamiento que los tiene dados de alta, esperan en este año visitar Ojitlán, Jalapa de Díaz, Valle Nacional, sin embargo son más los ayuntamientos que no le dan seguridad a sus trabajadores, incluyendo Tuxtepec.

Así mismo señaló que la meta para este año es recabar 217 millones de pesos, y lo que implica aumentar el número de patrones y por lo tanto más trabajadores asegurados, y esperan sumar 2 mil a los 17 mil asegurados que hay en la región, en su mayoría de Tuxtepec.

Y para esto, están realizando recorridos con la finalidad d detectar comercios en los que no aseguran en su totalidad a su personal, y tras investigar invitan a los patrones a asegurarlos, con la finalidad de que también gocen de la seguridad social.

La Encargada de la Subdelegación, invitó a los patrones a asegurar a todo su personal.

