Alerta IEEPO ante posible documentación apócrifa

-Recomienda acudir ante la Dirección Administrativa o la Delegación de Servicios Regionales del IEEPO para revisar la legalidad y autenticidad de documentos oficiales como las órdenes de adscripción

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de febrero de 2020.- A fin de detectar documentación apócrifa y evitar casos de fraude, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) solicita al personal de los centros de trabajo verificar ante la Dirección Administrativa o la Delegación de Servicios Regionales del IEEPO más cercana, la legalidad y autenticidad de documentos oficiales, como las órdenes de adscripción o presentación y que éstas realmente hayan sido emitidas por la dependencia.

Debido a que en últimas fechas se ha detectado falsificación de documentos en las órdenes de adscripción de personal administrativo y docente, se recomienda a los Directores y Supervisores acudir ante la autoridad para aclaraciones de dudas y obtener información sobre la relacionado con este procedimiento.

Así también, se solicita retengan los oficios falsos con el objetivo de que se realicen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y en consecuencia se investigue su origen para aplicar la ley a él o los responsables de delitos en agravio de la ciudadanía.

Recientemente, la autoridad educativa tuvo conocimiento de nuevos casos de documentos apócrifos, correspondientes a escuelas secundarias en sus tres modalidades de general, telesecundaria y técnica.

El IEEPO, pide a las y los afectados y a la sociedad en general a no dejarse engañar y denunciar situaciones de este tipo a la Dirección de Servicios Jurídicos llamando al teléfono 951 502 58 78.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario