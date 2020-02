A pesar de ser periodo de preinscripción, actualización de actas a la baja

-En estas fechas, el trámite de actualización aumentaba, sin embargo se mantiene a la baja

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante este mes de febrero es el periodo de preinscripción en las escuelas, era común que aumentara en las oficialías del registro civil el trámite de actualización de las actas, sin embargo en esta ocasión no hay repunte alguno.

El Oficial del Registro Civil Oscar Cisneros, puntualizó que el número de trámites se mantiene en la oficialía, y no ha aumentado a pesar de que por estas fechas solía aumentar, y esperan que se mantenga así.

Dijo, que el motivo por el cual no hay incremento en la renovación de las actas, es porque el congreso determinó que para todo tramite no es necesario que el acta esté actualizada, sin embargo señaló el Oficial, que es necesario hacer este trámite en algunos casos.

Agregó que es indispensable la actualización cuando el acta tiene ya varios años, o si ya no son visibles algunos datos, y es en donde se requiere realizar este trámite, sin embargo en caso de estar en buenas condiciones, se puede seguir utilizando.

Actualmente si alguien acude a actualizar este documento es porque va a realizar un trámite en alguna dependencia, o en el banco, y no porque vayan a utilizarla para las preinscripciones.

El acta, tiene un costo de 100 pesos, aumentó 3 pesos ya que hasta hace unos días costaba 97 pesos.

