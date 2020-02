Yaitepec mantienen bloqueo para exigir liberación de su presidente

Oscar Rodriguez

Oaxaca, Oaxaca.- Pobladores del municipio de Santiago Yaitepec, se declararon en resistencia civil y realizaron el bloqueo de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido para exigir la liberación del presidente municipal Roberto Salinas Santiago, acusado de invadir con violencia la zona del pedimento del santuario religioso de la Virgen de Juquila, donde anualmente se llegan a recudar por limosnas de feligreses y pegrinos, mas de 10 millones de pesos anuales.

Los inconformes lamentaron que el gobierno federal y estatal los hayan abandonado, además de que fueron discriminados por que no se atendió sus reclamos, por la disputa de la zona.

En su asamblea comunitaria el pueblo de Yaitepec, se pronunció por la renuncia del Fiscal General de Justicia Rubén Vasconcelos y de los jueces del Poder judicial por fabricar delitos para encarcelar a su presidente municipal y demandaron un proceso justo.

Exigieron que también sean renunciados de sus cargos los funcionarios implicados en la mesa de negociación para resolver la disputa de limites agrarios entre Juquila y Yaitepec.

Armuldo Santiago representante de la asamblea comunitaria, recriminó que haya inequidad en el trato que ofrece el gobierno estatal a los pueblos de Juquila y Yaitepec, evidenciando que hay favoritismo, por que se ofrecen recursos para mejorar las condiciones de su infraestructura social a Juquila y se le da la razón, en la disputa por el control del pedimento.

Dijo que el bloqueo en la carretera Oaxaca- Puerto Escondido, en el tramo “Rio Manteca” se mantendrá de forma indefinida hasta que se logre la ex carcelación del presidente municipal de Santiago Yaitepec Roberto salinas.

Advirtió que pese a que se envié al ejército o a la guardia nacional para liberar la carretera, el pueblo de Yaitepec no cesará en sus acciones, las cuales cada día serán mas contundentes.

En una misiva que fue entregada al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, los integrantes del Consejo Comunitario de Santiago Yaitepec responsabilizaron que por presiones políticas de líderes de la comunidad de Juquila, su alcalde fue detenido sin que existiera una orden de aprehensión de por medio.

“Nuestra asamblea general emite su más enérgica protesta contra la represión que se esta ejerciendo y exigimos la liberación y presentación con vida de Roberto Salinas Santiago presidente municipal de Santago Yaitepec”.

Calificaron como una acción perversa la detención del municipe. “Esto representa una abierta provocación a la violencia y desestabilización de nuestra comunidad indigena” señalaron.

En tanto el secretario general de gobierno Héctor Anuar Mafud, advierte que el diálogo con el pueblo de Yaitepec, no esta agotado, pero lo llamó a conducir sus exigencias a través del orden constitucional y dijo que la detención del presidente municipal de Santiago Yaitepec, no tiene ninguna connotación política.

Así mismo informó que el tema por la disputa de limites entre Juquila y Yaitepec, esta en manos de los magistrados del Tribunal Unitario Agrario (TUA).

