Toman oficinas de salud y denuncian despidos injustificados en Oaxaca

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El Frente Nacional de Trabajadores de Salud, tomaron las oficinas de Prevención y Promoción a la Salud en la colonia Reforma, para denunciar despidos injustificados y la retención de salarios de sus compañeros del programa FASSA .

También exigieron la reinstalación de los trabajadores del programa REPSS.

“Desde el día viernes llamaron a integrantes del sindicato para que firmaran su nuevo contrato, sin embargo, sólo es por el periodo de un mes; también les hicieron firmar un documento donde estipulaba que su relación laboral estaba por concluir”.

Así mismo, hicieron un llamado a los demás sindicatos para que se unan, en beneficio de los trabajadores del sector salud y de la población Oaxacaqueña.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario