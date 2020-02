Toma Seculta protesta a nuevo director de la Casa de la Cultura Oaxaqueña

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de febrero de 2020.- La titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) Adriana Aguilar Escobar, tomó protesta como nuevo director de la Casa de la Cultura Oaxaqueña (CCO) a Jesús Emilio de Leo Blanco.

La Casa de la Cultura Oaxaqueña tiene como objetivo difundir la cultura en todas sus manifestaciones en la ciudad de Oaxaca y sus municipios conurbados de acuerdo con las necesidades y las políticas que establezca el Poder Ejecutivo, a través de la promoción y fomento de la enseñanza artística y la difusión de las manifestaciones y expresiones artísticas.

Por ello, Adriana Aguilar Escobar reconoció la trayectoria y experiencia del nuevo director y exhortó a mantener el nivel de la CCO como un espacio referente en el ámbito cultural del estado de Oaxaca y consolidar su proyección a nivel nacional e internacional; estimulando los trabajos de creación literaria y artística de la niñez y juventud oaxaqueña.

Jesús Emilio de Leo Blanco es Licenciado en Comunicación, estudió la maestría en Políticas Públicas y ha cursado diplomados en Mercadotecnia Política y Campañas Electorales en el Tecnológico de Monterrey; Cultura y Negocios en la UAM-Xochimilco, Derecho a la Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas en el IFAI y en Periodismo Cultural acreditado por el Gobierno del Estado de Oaxaca.

