Respetaremos autonomía de la UABJO: Horacio Sosa

Oaxaca, Oaxaca.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Horacio Sosa, aseveró que el Poder Legislativo será respetuoso de la autonomía de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), esto luego de la iniciativa planteada por uno de sus homólogos en la 64 Legislatura, que propone la creación de un órgano de fiscalización de la máxima casa de estudios de las y los oaxaqueños.

“Como universitario soy respetuoso de la autonomía de la universidad, cada diputado es responsable de las propuestas que presenta ante el pleno, sin embargo, al interior del grupo parlamentario de Morena prevalece el respeto a la autonomía de la UABJO”, puntualizó el legislador.

Dijo que cada diputado tiene derecho de presentar iniciativas, pero será necesario un análisis profundo que pondere el respeto a la autonomía de la UABJO.

El diputado local señaló que las y los diputados deben hacer vínculos con la universidad, por lo que será necesario unir esfuerzos encaminados a mejorar la calidad educativa y de servicios que ofrece, “lo que nos mueve a los diputados es Oaxaca y hoy tenemos que trabajar de la mano del rector, de las maestras y maestros y alumnos de la universidad, por eso debemos ser muy respetuosos”.

