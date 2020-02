Recibe Oaxaca reconocimiento de la Declaración de Protección de la Denominación de Origen del café Pluma

-El Mandatario Estatal recibió esta distinción de manos del director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Juan Lozano Tovar

-Esta Denominación de Origen se suma a la del Mezcal lograda en noviembre de 1994. De esta manera, México cuenta ahora con 18

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de febrero de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa recibió de manos del director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Juan Lozano Tovar, el reconocimiento de la Declaración de Protección de la Denominación de Origen Pluma, que beneficia a 28 mil cafeticultores de 30 municipios de las regiones Costa y Sierra Sur.

Con ello Oaxaca ratifica su posición como el cuarto estado productor de este aromático en el país, junto a Chiapas, Veracruz y Puebla; además de ser pionero en la producción de café orgánico, y se abre la puerta para comercializarlo a mercados internacionales.

En este acto realizado en el Centro de Convenciones de Oaxaca, el Jefe del Poder Ejecutivo Estatal reconoció a las y los productores cafetaleros de la entidad, por esta distinción que es un reconocimiento a sus saberes y trabajo.

“Esto es un logro de las familias oaxaqueñas, de quienes se han dedicado a la producción del café, porque lo único que hace el Gobierno del Estado es ser un agente de cambio, un facilitador para seguir construyendo una atmósfera que nos permita mover las cosas en la ruta que queremos, en la del empleo, desarrollo y crecimiento”, afirmó.

Junto al secretario de Economía, Juan Pablo Guzmán Cobián, Murat Hinojosa señaló que esta Denominación de Origen le otorga un valor agregado al café, lo que contribuirá al crecimiento económico de Oaxaca que en 2018 registró un incremento del 4.7%.

En su oportunidad, el director general del IMPI, Juan Lozano Tovar, expresó que obtener esta distinción es un paso significativo en la historia de la productividad, por lo que el siguiente paso es trabajar en su comercialización y exportación.

“Señor Gobernador aquí le traemos con mucho orgullo una Denominación de Origen que se convierte en la numero 18 del país y no es casual, el potencial que está detrás del Café Pluma es producto del aprendizaje milenario de los seres humanos; hoy vamos a poder aportarle al mundo un café con aroma de México, de Oaxaca, que ayude a ser más constructivos y creativos”, dijo.

Asimismo, el director general de Normas de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati Rojo Sánchez, expresó que a partir de esta distinción se comenzará a trabajar en la Norma Oficial Mexicana, a fin de generar mayor calidad, estándares, mejor precio y mayor competitividad a nivel nacional e internacional.

“Los grandes beneficios que la Denominación de Origen traen al estado de Oaxaca no pueden sentirse completos, si no se complementan con políticas públicas a través de un proceso de normalización; es un compromiso que hoy firmamos con usted Señor Gobernador y con todo el estado”, expresó.

El titular de la Secretaría de Economía, Juan Pablo Guzmán Cobián, expresó que el Gobierno de Oaxaca impulsa la protección de la propiedad industrial en favor de las y los emprendedores, productores y artesanos, así como de las micro, pequeñas y medianas empresas, siendo que esta se extiende a lo económico y lo social.

“Estamos convencidos de que los productos con Denominación de Origen son el futuro para el crecimiento de los pequeños productores y para acceder a mercados internacionales, por lo que seguiremos trabajando para que este sea un caso de éxito como el del mezcal”, dijo.

El presidente del Clúster Café en Oaxaca, Julio Córdoba García, refrendó su compromiso para sumar esfuerzos en beneficio de este aromático, luego de señalar que a la fecha este organismo es una asociación civil que cuenta con 60 personas físicas y morales.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La denominación de origen es el nombre con el que se designa a un producto originario de una región del país, cuyas características se deben exclusivamente al medio geográfico.

Actualmente México cuenta con 17 Denominaciones de Origen. La Denominación de Origen café es la número 18.

La Denominación de Origen del Café se suma a la del Mezcal lograda en noviembre de 1994.

En marzo de 2019, se constituyó formalmente el “Clúster Café de Oaxaca” como asociación civil con el objetivo de posicionar al café del estado como un producto de calidad



Comentarios

