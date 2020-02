No puede haber paz sin justicia: MULTI

-Marcharon en Oaxaca para pedir a las autoridades que solucionen el conflicto en esa zona de la entidad

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Para el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), no puede haber paz sin justicia, por ello piden a las autoridades que se sancione a los autores materiales e intelectuales de las masacres en esa zona de la entidad, la cual provocó que muchas personas dejaran sus propiedades y que desde hace varios años, viven en los bajos del palacio de gobierno.

Esta afirmación la hizo el dirigente del MULTI Macario García Merino, minutos antes de salir en una marcha hacia el zócalo de la ciudad de Oaxaca, asimismo indicaron que su jornada de lucha será constante y permanente, entre sus exigencias se encuentra la liberación de los presos políticos, así como que los desplazados pueden regresar a su lugar de origen de manera segura.

Señalaron que son más de doce personas las que se encuentran detenidas, a quienes afirman, se les han fabricado pruebas, tan solo por ser luchadores sociales, algunos de ellos tienen alrededor de 20 años en prisión, por ello reiteraron que sus detenciones tienen más un trasfondo político que una cuestión legal.

Esta marcha fue representativa, sin embargo García Merino dijo que en caso de que las autoridades sigan sin dar una solución al conflicto, estarían convocando a una marcha masiva en los próximos días.

