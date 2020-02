Presentará COBAO 07, programas para evitar deserción de estudiantes

-Explicó el director que se plantea crear métodos para prevenir las adicciones, el embarazo prematuro e implementar un estilo de vida más saludable.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Director del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca 07 (COBAO) Freddy Fuentes, señaló que en este semestre presentarán programas sobre la prevención de factores de riesgos, esto para evitar que los estudiantes sigan desertando, pues comentó que aunque en los últimos años ha disminuido el número de estudiantes que abandonan sus estudios, aún se registra el 9% en cada semestre en esta institución educativa.

Aseveró que los distintos factores que provocan la deserción de los alumnos en la actualidad son las adicciones, así también como los embarazos a temprana edad, por lo que indicó que con estos programas se busca evitar que el alumno se involucre en estos factores que afectarían su desarrollo e implementar un estilo de vida más saludable, para que pueda llegar a su desarrollo profesional.

Así mismo dijo que en estos programas se piensa involucrar también a los padres de familia, pues explicó que en años anteriores han tenido indicadores que con estas actividades a aumentado el aprovechamiento de los alumnos, gracias a la interacción que existe durante estas pruebas, logrando que el alumno se interese más por sus estudios y olviden dejar la escuela.

Por otro lado, adelantó que el programa Jóvenes Líderes que se implementa a través de las mentorías y que está enfocado especialmente para las estudiantes mujeres, donde se busca empoderarlas, comentó que ya está teniendo resultados, pues indicó que las 11 chicas que fueron seleccionadas, están fortaleciendo más su desempeño, gracias a estas conferencias que realiza una universidad de Estados Unidos cada semana en esta ciudad.

Por último, agregó que estas actividades se realizan por primera vez en este municipio, gracias el convenio que realizó el Gobierno del Estado con esta Universidad encaminada solo para las mujeres.

