Luego de la etapa Estatal, Oaxaca tiene selección de Taekwondo

-El fin de semana se realiza el Estatal de los Juegos Nacionales Conade 2020 con asistencia de 135 artemarcialistas de cuatro regiones del estado

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de febrero de 2020. Un total de setenta taekwondoínes oaxaqueños lograron su clasificación a la etapa Regional Nacional de los Juegos Nacionales Conade 2020 que se realizará en Veracruz del 13 al 15 de marzo, en las modalidades de combate y poomsae, en ambas ramas de diferentes pesos y categorías.

El selectivo quedó conformado luego de la etapa Estatal realizada el fin de semana en el gimnasio de la unidad deportiva de San Sebastián Tutla, Oaxaca, hasta donde llegaron 135 competidores de cuatro regiones: Mixteca, Istmo, Cuenca y Valles Centrales para buscar un lugar en la selección estatal.

La selección quedó conformada por cincuenta artemarcialistas en combate y veinte en poomsae, modalidad que ha incrementado el número de participantes significativamente en los últimos años, colocando a Oaxaca como una potencia de las formas, a nivel nacional.

Los 70 representantes oaxaqueños, encabezados por William de Jesús Arroyo Reyes, máximo ganador de metales dorados para Oaxaca, en Olimpiada Nacional, ahora Juegos Nacionales, enfrentarán en la siguiente etapa a Puebla, Veracruz y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como parte de la Región VII.

En la ceremonia de inauguración de la etapa Estatal, estuvo la directora del Instituto de Cultura Física y Deporte (Incude Oaxaca), Montserrat de los Ángeles Aragón Heinze; el presidente de la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo (Aoaxtkd), Fernando Morales Cabrera; así como el presidente municipal de San Sebastián Tutla, Ezequiel Carlos Velasco.

La directora del Incude Oaxaca, Montserrat de los Ángeles Aragón Heinze, felicitó a los presentes por hacer el esfuerzo de poner en alto el nombre del estado, pues comentó, que a nivel nacional, el taekwondo oaxaqueño es el mejor posicionado de la entidad, noticia que le dieron en una reciente reunión en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La eliminatoria la encabezaron deportistas destacados como William de Jesús Arroyo Reyes, bicampeón del mundo en poomsae; Vania Judith Celorio Lazcano y Amayrani Salinas Cartas, competidoras mundialistas; América Maithé Comonfort García, recién llama a selección nacional y el entrenador Víctor Hugo Arroyo Granados, ganador del Premio Estatal del Deporte 2019.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario