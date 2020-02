Levantan veda de marea roja en costas de Oaxaca

Oscar Rodriguez

Oaxaca, Oaxaca.- Después de mas de un mes se levanta la veda por marea roja de las playas en Oaxaca, aunque aún hay alerta por un oleaje alto de mas de 5 metros de altura.

La veda sanitaria determinada en la región de la Costa por marea roja, se levantó después de casi un mes en los municipios de Santiago Pinotepa Nacional, San Pedro Mixtepec y Santa María Huatulco, por lo ya se autorizó extraer, distribuir, comercializar y consumir moluscos bivalvos.

El Secretario de Salud Donato Casas Escamilla, detalló que de acuerdo con los últimos resultados de laboratorio de muestras de producto y agua de mar, y por acuerdo del Comité Regional de Marea Roja, se determinó el levantamiento parcial de la restricción.

Detalló que se dio cumplimiento al Lineamiento de Trabajo para el Control Sanitario de los Moluscos Expuestos a Florecimiento de Algas Nocivas, al obtener tres resultados consecutivos por debajo de los límites máximos permisibles para poder hacer el levantamiento.

Sin embargo, agregó que la medida queda vigente en las estaciones de extracción ubicadas en San Pedro Pochutla, Santa María Tonameca y Villa de Tututepec, donde se mantendrá el muestreo de manera permanente hasta obtener resultados favorables.

Casas Escamilla reconoció el trabajo conjunto que ha realizado el Comité Regional de Marea Roja y las autoridades municipales, pues gracias a ello se evitaron graves riesgos a la salud.

ALERTA POR OLEAJE ALTO

El titular de la Coordinación de Protección Civil (CEPCO) Heliodoro Diaz dijo que derivado de un evento de norte que azotará en las costas Oaxaca, se emitió una alerta para prevenir cualquier tipo de desastres pues se han registrado olas de hasta 5 metros de altura.

Dijo que el alto oleaje prevalecerá desde Salina Cruz, Oaxaca hasta Puerto Arista, en Chiapas, es decir todo el Itsmo de Tehuantepec, según informó el Sistema Meteorógico Nacional (SMN).

Detalló que también se emitió una serie de lineamientos para evitar que las personas se acerquen a la zona de costas.

BÚSQUEDA DE BAÑISTA

Brigadista de Protección Civil, y elementos de la marina, junto con pescadores iniciaron la la búsqueda de una joven de 21 años de edad que se metió a nadar a la playa Punta Conejo, en el puerto de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec y fue arrastrada por la corriente.

Jesús González Pérez, delegado de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO) informó que en las tareas de búsqueda participan el cuerpo de la Secretaría de Marina- Armada de México, cooperativas de pescadores y Policías Municipal, así como su similar local junto con voluntarios.

De acuerdo con las versiones de familiares la hoy desaparecida llegó a Salina Cruz en compañía de tres amigas para pasar el fin de semana largo, por lo que acudieron a la playa a nadar, pero presumiblemente fue arrastrada por la corriente y no alcanzó a salir.

