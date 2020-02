Invita IEEPO a escuelas de educación básica a participar en Programa Patrimonitos

-A través de visitas guiadas se difunde el patrimonio cultural entre las y los alumnos de tercer año de primaria

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 4 de febrero de 2020.- Con la finalidad de promover y difundir el conocimiento del patrimonio histórico de la entidad entre las y los estudiantes de nivel básico, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) colabora en estrategias que fomentan el valor de cuidar, respetar y preservar este legado.

En un esfuerzo conjunto con la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO), a través del proyecto “Recuperando nuestro entorno cultural con Patrimonitos”, las y los estudiantes que cursan el tercer año de primaria, tanto de escuelas públicas como privadas, realizan visitas a sitios emblemáticos como parte de las actividades para complementar sus conocimientos en las asignaturas de historia y geografía.

Al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca corresponde, a través la Unidad de Educación Primaria, proponer a las escuelas que se verán beneficiadas por el proyecto, además que establece el contacto con los directivos para las gestiones necesarias y las y los alumnos puedan salir del plantel y visitar las zonas arqueológicas y otros lugares históricos.

De igual manera, el IEEPO contribuye proporcionando el transporte de la escuela hacia los destinos que son considerados, a fin de que las y los estudiantes tengan la oportunidad de conocer más sobre las manifestaciones artísticas y arquitectónicas de los pueblos originarios de la entidad.

Cuando una escuela es elegida para participar en el proyecto, promotores culturales proporcionados por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), acuden a la institución y realizan previo a la salida, actividades lúdicas en el aula con las y los estudiantes sobre los edificios e inmuebles más importantes de la ciudad.

El IEEPO invita a las escuelas públicas y privadas a participar en este programa y dar a sus alumnas y alumnos la oportunidad de visitar lugares como las zonas arqueológicas de Monte Albán y Mitla para fortalecer sus conocimientos dentro de la materia “La entidad donde vivo”.

Para la ejecución del programa se cuenta también con el apoyo del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

