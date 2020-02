Gobierno Municipal de Chiltepec cercano a sus autoridades auxiliares

Redacción

San José Chiltepec, Oaxaca.- El Edil Martín García Hernández sostuvo una importante reunión con autoridades auxiliares del municipio de Chiltepec.

En dicha reunión, presentó a gran parte de la plantilla de Directores del H. Ayuntamiento que estarán al servicio de la población durante este año.

Ahí mismo la representante municipal de los programas federales BIENESTAR Erika Ángeles Bautista, presentó información importante de los programas que impulsa el gobierno federal y que busca el desarrollo de las familias chiltepecanas.

García Hernández, reafirmó el compromiso de continuar trabajando en favor de su gente, e invitó a las autoridades auxiliares a ser portavoz de las necesidades y prioridades en sus agencias y comunidades.

En Chiltepec uniendo esfuerzos, avanzamos.

