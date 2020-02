Este martes 4 de febrero inician las preinscripciones para educación básica: IEEPO

-El director general, Francisco Ángel Villarreal instruyó a las escuelas de educación básica de la entidad brinden la atención necesaria para que se lleve a cabo este proceso



Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de febrero de 2020.- Como lo marca el calendario escolar 2019-2020 que emite la Secretaría de Educación Pública (SEP), este martes inicia el periodo de preinscripciones para el ingreso de alumnos a la educación preescolar, primaria y secundaria correspondiente al próximo año lectivo, informó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Por ello, la autoridad educativa en la entidad convocó a las madres y padres de familia o tutores de los menores de edad, realicen este trámite y preinscriban a sus hijos en las fechas establecidas, ya que con ello aseguran un lugar en los 11 mil 203 planteles de educación básica que existen en la entidad, tanto en los turnos matutino como vespertino.

Este proceso, que concluirá el 28 de febrero, tiene la finalidad de planear los recursos humanos, financieros y de infraestructura educativa, para que las niñas, niños y adolescentes en edad escolar tengan la oportunidad de asistir a clases, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal instruyó a las escuelas de educación básica de la entidad brinden la atención necesaria para que se lleve a cabo este proceso, y que ningún menor de edad en la etapa escolar se quede sin espacio para cursar sus estudios.

De acuerdo al ciclo escolar 2018-2019, en el estado se registró una matrícula escolar global de 926 mil 289 estudiantes, atendidos por 67 mil 974 docentes y 14 mil 343 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, que forman parte del sector educativo de la entidad, de ahí la importancia de conocer de manera anticipada los espacios que se deberán contar para el próximo año lectivo.

Como parte de la autonomía, cada plantel de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria puede determinar los mecanismos para el cumplimiento del proceso, el cual debe darse sin ningún condicionamiento, haciendo efectivo el derecho a la educación, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así también el pago de cuotas, no debe ser un condicionante para preinscribir a los escolares en alguno de los planteles educativos, ya que el Artículo Sexto de la Ley General de Educación establece que “se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos”.

Las cuotas escolares que establecen los Comités de Padres de Familia son y deben ser voluntarias, como resultado de una decisión consensuada entre todos los tutores, las cuales se solicitan para contar con recursos adicionales para las escuelas.

Lineamientos para el proceso de preinscripciones

De acuerdo con los requisitos establecidos, las madres y los padres de familia podrán preinscribir a sus hijas e hijos en primer grado de preescolar si cumplen 3 años de edad al 31 de diciembre de 2020.

Si están por concluir la educación preescolar y tendrán 6 años cumplidos al 31 de diciembre próximo, deberán presentar la constancia de estudios y ser preinscritos a nivel primaria. Puede ser en la modalidad General e Indígena.

En tanto, las y los alumnos que concluyan sus estudios de educación primaria deberán ser preinscritos para que en el próximo ciclo escolar cursen sus estudios de secundaria, en las modalidades de General, Telesecundaria y Técnica.

Los requisitos que deben presentar para preinscribir a las niñas y niños a primer año de primaria son: certificado de preescolar y tener 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2020.

En los tres casos deberán presentar acta de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP), sin que tengan que ser actualizada, solo debe estar sin tachaduras o ralladuras.

